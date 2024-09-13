россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

Министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску провела телефонный разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкиным, на котором обсудили поддержку Украины и развитие ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом Одобеску сообщила в соцсети X, передает УНН.

Очень хороший разговор с моим американским коллегой, Энтони Блинкеном о нашей поддержке Украины и развитии ситуации с безопасностью в Черном море. Инциденты с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство Румынии, являются серьезными. россия должна немедленно прекратить такие действия, а также нападения на коммерческие суда - написала Луминита Одобеску.

Напомним

Группа российских ударных БпЛА нарушала воздушное пространство Румынии.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вражеской ракетной атаке на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море, призвав мир отреагировать.