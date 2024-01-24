росія намагається атаками виснажити українську ППО - Білий дім

Російські сили намагаються ракетними обстрілами по цивільній інфраструктурі виснажити українські системи протиповітряної оборони. Це підкреслює важливість виділення США додаткового фінансування для України. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі журналістам 23 січня, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

У Білому домі прокоментували російські ракетні атаки на українські міста 23 січня.

Це те, що росіяни намагались робити з початку зимових місяців. Це - спроба і далі завдавати страждань українцям, намагаючись зламати їхню волю, їхній хребет, це напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та місцевість. І путін це робив і раніше - сказав Кірбі.

За його словами, атаки російських військ проти цивільної інфраструктури – спроба виснажити українські системи протиповітряної оборони.

Також Кірбі підкреслив, що українські системи протиповітряної оборони були досить ефективними та відбили багато ракетних атак. "Тому так важливо, щоб ми отримали додаткове фінансування, як я вже наголошував раніше. Українці вимушені ухвалювати важкі рішення щодо того, які ракети ППО використовувати, а які зберегти на інший день. І росіяни знають це", - зазначив Кірбі.

У Білому домі також прокоментували ситуацію на фронту в Україні. Кірбі зазначив, що Білий дім не бачив великих змін уздовж всієї лінії фронту зі сходу на південь: "Жодна зі сторін не досягла значного прогресу. Ми не бачимо серйозного поштовху з боку росіян для наземного наступу. Не виключаю, що вони можуть продовжити спроби, коли земля затвердіє".

Також Кірбі наголосив на важливості США продемонструвати лідерство у підтримці України, ухваленням додаткового фінансування. "Міністр Остін провів ще одну контактну групу, до якої ми сьогодні залучили близько 50 країн, які намагаються зробити свій внесок в підтримку України. Всі вони чекають на наше лідерство. Усі хочуть знати, в якій ситуації ми будемо по цьому питанню через пару місяців", - вказав він.

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