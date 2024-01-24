россия пытается атаками истощить украинскую ПВО - Белый дом
Российские войска нацелены на гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы истощить ее системы противовоздушной обороны, заявил Джон Кирби.
"Выглядит так, что Северная Корея для россии более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников к большей поддержке в поставках артиллерийских боеприпасов, поскольку масштабы войны того требуют.
Уничтожено 200 миллионов гигабайт цифрового массива врага: в ГУР рассказали о кибератаке на центр космической гидрометеорологии рф
Украинские хакеры из группы BO Team провели успешную кибератаку на Дальневосточный научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета", российское государственное предприятие. Было уничтожено более 200 миллионов гигабайт данных и нанесен ущерб на сумму около 10 миллионов долларов США.
"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию
Российская пропаганда поддерживает священника московского патриархата, обвиненного в краже электроэнергии в Украине.
Становление украинской идентичности: "МХП-Громаді" подписал с Киевской оперой меморандум о партнерстве
В Киевской опере презентовали спектакль "Сойкино крыло" по мотивам новеллы Ивана Франко. Спектакль собирает полные залы.
Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отметив свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема. Ястремская стала первой теннисисткой с 1978 года, которая вышла в полуфинал из квалификации.
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря
По сообщениям, Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в море у своего западного побережья.
В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"
Украина возобновила запрет на использование топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4", восстановив требования к качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Страна отказалась от использования топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" с 2016 года, но из-за российского вторжения и потребности в дополнительном топливе смягчила стандарты.
Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние
Данилов, говоря об украинском оружии, заявил, что 1000 км - уже не далекое расстояние.
Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года
В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.