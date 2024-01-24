россия пытается атаками истощить украинскую ПВО - Белый дом

Российские силы пытаются ракетными обстрелами по гражданской инфраструктуре истощить украинские системы противовоздушной обороны. Это подчеркивает важность выделения США дополнительного финансирования для Украины. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби журналистам 23 января, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В Белом доме прокомментировали российские ракетные атаки на украинские города 23 января.

Это то, что россияне пытались делать с начала зимних месяцев. Это - попытка и дальше наносить страдания украинцам, пытаясь сломать их волю, их позвоночник, это нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и местность. И путин это делал и раньше - сказал Кирби.

По его словам, атаки российских войск против гражданской инфраструктуры - попытка истощить украинские системы противовоздушной обороны.

Также Кирби подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны были достаточно эффективными и отразили много ракетных атак. "Поэтому так важно, чтобы мы получили дополнительное финансирование, как я уже отмечал ранее. Украинцы вынуждены принимать трудные решения относительно того, какие ракеты ПВО использовать, а какие сохранить на другой день. И россияне знают это", - отметил Кирби.

В Белом доме также прокомментировали ситуацию на фронта в Украине. Кирби отметил, что Белый дом не видел больших изменений вдоль всей линии фронта с востока на юг: "Ни одна из сторон не достигла значительного прогресса. Мы не видим серьезного толчка со стороны россиян для наземного наступления. Не исключаю, что они могут продолжить попытки, когда земля затвердеет".

Также Кирби отметил важность США продемонстрировать лидерство в поддержке Украины, принятием дополнительного финансирования. "Министр Остин провел еще одну контактную группу, к которой мы сегодня привлекли около 50 стран, которые пытаются сделать свой вклад в поддержку Украины. Все они ждут нашего лидерства. Все хотят знать, в какой ситуации мы будем по этому вопросу через пару месяцев", - указал он.

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