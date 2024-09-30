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росія нагнітає ситуацію: у ЦПД пояснили, що означає рішення білорусі про перевірку готовності військ

росія нагнітає ситуацію: у ЦПД пояснили, що означає рішення білорусі про перевірку готовності військ

Київ • УНН

 • 19809 перегляди

Центр протидії дезінформації заявив, що перевірка боєготовності білоруських військ є частиною політики Кремля. Мета - створення напруги на кордоні з Україною, хоча основна загроза наразі інформаційна.

Перевірка боєготовності білоруських військ, яку оголосили в мінську, це частина політики кремля зі створення напруги на кордоні України з білоруссю. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Аналітики наголошують, що станом на сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі – інформаційна.

Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили. Наразі у білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України  

- запевняють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Нагадаємо

У понеділок, 30 вересня, у білорусі оголосили про початок масштабної перевірки боєздатності авіації та ППО.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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