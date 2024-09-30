россия нагнетает ситуацию: в ЦПД объяснили, что означает решение Беларуси о проверке готовности войск

Проверка боеготовности белорусских войск, которую объявили в Минске, это часть политики кремля по созданию напряжения на границе Украины с Беларусью. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что на сегодня основная угроза для Украины со стороны Беларуси - информационная.

Постоянными проверками войск на фоне воинственных заявлений белорусских чиновников кремль пытается постоянно нагнетать напряжение на границе и удержать на белорусском направлении наши силы. Сейчас у Беларуси на границе нет сил для вторжения на территорию Украины - уверяют в Центре противодействия дезинформации при СНБО.



Напомним,

В понедельник, 30 сентября, в Беларуси объявили о начале масштабной проверки боеспособности авиации и ПВО.