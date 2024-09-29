росія атакувала Україну за тиждень майже 900 авіабомбами, понад 300 "шахедами" та більш ніж 40 ракетами - Зеленський

Російські війська за один цей тиждень атакували Україну майже 900 авіаційними бомбами, більш ніж 300 "шахедами" і понад 40 ракетами. Наразі триває розбір завалів на місці ворожого удару по Запоріжжю, внаслідок якого отримали поранення 13 людей. Про це у неділю повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці. Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалі