россия атаковала Украину за неделю почти 900 авиабомбами, более 300 "шахедами" и более чем 40 ракетами - Зеленский

Российские войска за одну эту неделю атаковали Украину почти 900 авиационными бомбами, более чем 300 "шахедами" и более 40 ракетами. Сейчас продолжается разбор завалов на месте вражеского удара по Запорожью, в результате которого получили ранения 13 человек. Об этом в воскресенье сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги. Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов. Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, в целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет.

"Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - добавил Президент.