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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  129464 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия атаковала Украину за неделю почти 900 авиабомбами, более 300 "шахедами" и более чем 40 ракетами - Зеленский

россия атаковала Украину за неделю почти 900 авиабомбами, более 300 "шахедами" и более чем 40 ракетами - Зеленский

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 09:28  •  6654 просмотра

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Зеленский сообщил о масштабных атаках рф: почти 900 авиабомб, более 300 дронов и более 40 ракет за неделю. В Запорожье в результате авиаудара пострадали 13 человек, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Российские войска за одну эту неделю атаковали Украину почти 900 авиационными бомбами, более чем 300 "шахедами" и более 40 ракетами. Сейчас продолжается разбор завалов на месте вражеского удара по Запорожью, в результате которого получили ранения 13 человек. Об этом в воскресенье сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги.  Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов. Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов

- написал Зеленский в Telegram.

По его словам, в целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет.

"Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - добавил Президент.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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