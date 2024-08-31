Росія атакувала Куцурубську громаду FPV-дронами та артилерією
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївської області. Внаслідок атаки FPV-дронами у селі Дмитрівка загорівся житловий будинок, також було здійснено артилерійські обстріли, постраждалих немає.
Російські війська минулої доби завдали ударів по Куцурубській громаді у Миколаївській області FPV-дронами й артилерією. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі, передає УНН.
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"Учора, 30 серпня, о 17:00 ворог спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у с. Дмитрівка відбулося займання житлового будинку та сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - поінформував Кім.
Крім того, за його словами, о 20:15 ворог здійснив артилерійські обстріли по території Куцурубської громади.
Постраждалих унаслідок атак немає.
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