Россия атаковала Куцурубскую общину FPV-дронами и артиллерией

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по Куцурубской общине в Николаевской области FPV-дронами и артиллерией. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмме, передает УНН.

Детали

«Вчера, 30 августа, в 17:00 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской общине. В результате чего в с. Дмитровка произошло возгорание жилого дома и сухой травы. Пожары были оперативно ликвидированы пожарными», - сообщил Ким.

Кроме того, по его словам, в 20:15 враг совершил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады.

Пострадавших в результате атак нет.

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