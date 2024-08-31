Россия атаковала Куцурубскую общину FPV-дронами и артиллерией
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по Куцурубской общине Николаевской области. В результате атаки FPV-дронами в селе Дмитровка загорелся жилой дом, также были осуществлены артиллерийские обстрелы, пострадавших нет.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по Куцурубской общине в Николаевской области FPV-дронами и артиллерией. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмме, передает УНН.
Детали
«Вчера, 30 августа, в 17:00 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской общине. В результате чего в с. Дмитровка произошло возгорание жилого дома и сухой травы. Пожары были оперативно ликвидированы пожарными», - сообщил Ким.
Кроме того, по его словам, в 20:15 враг совершил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады.
Пострадавших в результате атак нет.
Під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти: у Миколаєві затримано агента фсб27 августа 2024, 10:07 • 15902 просмотра