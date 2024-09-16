Росія атакувала 11 громад Сумщини за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 11 громад Сумської області, здійснивши 48 атак та спричинивши 73 вибухи. Використовувалися КАБ, артилерія, міномети, FPV-дрони та "Шахеди".
Станом на 21:00, 16 вересня 2024 року, російські війська продовжують тероризувати прикордонні території та населені пункти Сумської області. За даними Сумської обласної військової адміністрації, протягом дня було зафіксовано 48 обстрілів, що призвели до 73 вибухів. Обстрілів зазнали такі громади: Миколаївська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська та Шалигинська, передає УНН.
Деталі обстрілів:
- Миколаївська громада: Російські війська здійснили удар керованою авіаційною бомбою (КАБ), зафіксовано 1 вибух.
- Хотінська громада: Ворог завдав удару КАБ, зафіксовано 3 вибухи.
- Білопільська громада: Війська здійснили удари КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи) та артилерійські обстріли (3 вибухи).
- Краснопільська громада: Здійснено удари FPV-дронами (2 вибухи) та атаки безпілотниками (12 вибухів).
- Ворожбянська громада: Удари дроном-камікадзе типу "Шахед" спричинили 3 вибухи.
- Дружбівська громада: FPV-дрони здійснили 2 вибухи.
- Великописарівська громада: Росіяни завдали ударів FPV-дронами (2 вибухи), КАБ (2 вибухи) та артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: FPV-дрон спричинив 2 вибухи, а також було зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Юнаківська громада: Здійснено удари КАБ, зафіксовано 11 вибухів.
- Новослобідська громада: Російські війська завдали ударів КАБ, зафіксовано 5 вибухів.
- Шалигинська громада: Обстріли з артилерії (5 вибухів) та мінометні удари (3 вибухи).
Сумська ОВА закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких у цей складний час.
Росія здійснила 78 обстрілів Сумської області за добу30.08.24, 00:18 • 28317 переглядiв