Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 48 атак и вызвав 73 взрыва. Использовались КАБ, артиллерия, минометы, FPV-дроны и «Шахеды».
По состоянию на 21:00, 16 сентября 2024 года, российские войска продолжают терроризировать приграничные территории и населенные пункты Сумской области. По данным Сумской областной военной администрации, в течение дня было зафиксировано 48 обстрелов, которые привели к 73 взрывам. Обстрелам подверглись такие общины: Николаевская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Ворожбянская, Краснопольская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Середино-Будская и Шалыгинская, передает УНН.
Детали обстрелов:
- Николаевская община: Российские войска осуществили удар управляемой авиационной бомбой (КАБ), зафиксирован 1 взрыв.
- Хотинская община: Враг нанес удар КАБ, зафиксировано 3 взрыва.
- Белопольская община: Войска осуществили удары КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва) и артиллерийские обстрелы (3 взрыва).
- Краснопольская громада: Осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва) и атаки беспилотниками (12 взрывов).
- Ворожбянская община: Удары дроном-камикадзе типа «Шахед» вызвали 3 взрыва.
- Дружбовская община: FPV-дроны совершили 2 взрыва.
- Великописаревская община: Россияне нанесли удары FPV-дронами (2 взрыва), КАБ (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Середино-Будская община: FPV-дрон вызвал 2 взрыва, а также был зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
- Юнаковская община: Осуществлены удары КАБ, зафиксировано 11 взрывов.
- Новослободская громада: Российские войска нанесли удары КАБ, зафиксировано 5 взрывов.
- Шалыгинская громада: Обстрелы из артиллерии (5 взрывов) и минометные удары (3 взрыва).
Сумская ОВА призывает жителей соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких в это сложное время.
Росія здійснила 78 обстрілів Сумської області за добу29 августа 2024, 21:18 • 28062 просмотра