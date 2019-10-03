Роналду встановив рекорд за кількістю перемог в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Лідер атак туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду продовжив встановлювати рекорди в єврокубках, інформує УНН з посиланням на Twitter Gracenote Live.
За підсумками крайнього матчу другого туру ЛЧ із "Байєром" (3:0) португалець провів усі 90 хвилин і оформив одне із взяттів воріт на 88 хвилині.
Таким чином, португалець виграв свій 102-й матч в Лізі чемпіонів і обійшов за цим показником колишнього рекордсмена – екс-воротаря "Реала" і "Порту" Ікера Касільяса (101). Далі у списку розмістився Хаві (91 виграш) та Ліонель Мессі (80).
Також гол нападника в ворота "Байєра" став 127-м в Лізі чемпіонів у 164 поєдинках.
Варто відзначити, що Роналду продовжує забивати в єврокубках вже 14-й сезон поспіль, а "Байєр" став 33-м клубом у воротах яких він відзначився – повторення рекорду Рауля.