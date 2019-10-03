Роналду установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Лидер атак туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжил устанавливать рекорды в еврокубках, информирует УНН со ссылкой на Twitter Gracenote Live.
По итогам последней матча второго тура ЛЧ с "Байером" (3:0) португалец провел все 90 минут и оформил один из взятием ворот на 88 минуте.
Таким образом, португалец выиграл свой 102-й матч в Лиге чемпионов и обошел по этому показателю бывшего рекордсмена - экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101). Далее в списке разместился Хави (91 выигрыш) и Лионель Месси (80).
Также гол нападающего в ворота "Байера" стал 127-м в Лиге чемпионов в 164 поединках.
Стоит отметить, что Роналду продолжает забивать в еврокубках уже 14-й сезон подряд, а "Байер" стал 33-м клубом в воротах которых он отличился - повторение рекорда Рауля.