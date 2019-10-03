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Роналду установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Лидер атак туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжил устанавливать рекорды в еврокубках, информирует УНН со ссылкой на Twitter Gracenote Live.

Роналду установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

По итогам последней матча второго тура ЛЧ с "Байером" (3:0) португалец провел все 90 минут и оформил один из взятием ворот на 88 минуте.

Таким образом, португалец выиграл свой 102-й матч в Лиге чемпионов и обошел по этому показателю бывшего рекордсмена - экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101). Далее в списке разместился Хави (91 выигрыш) и Лионель Месси (80).

Также гол нападающего в ворота "Байера" стал 127-м в Лиге чемпионов в 164 поединках.

Стоит отметить, что Роналду продолжает забивать в еврокубках уже 14-й сезон подряд, а "Байер" стал 33-м клубом в воротах которых он отличился - повторение рекорда Рауля.

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