Роналду оцінив перспективи сина в футболі: у нього є потенціал

Роналду не подобається, що знаходиться раціоні серед їжі у сина, але він бачить в ньому перспективи у майбутньому в футболі.

“Подивимося, чи вийде з нього першокласний футболіст. Іноді він п’є колу та інші газовані води, їсть чіпси. Мене це дратує, і він прекрасно про це знає. Іноді я кажу йому, що після розминки на біговій доріжці слід зануритися в крижану воду, щоб відновитися, а він відповідає: „Тату, там так холодно“. Що ж, це нормально, адже йому всього 10 років.

Проте у Кріштіану-молодшого є потенціал. Він добре веде м’яч, у нього є швидкість. Але на даному етапі це ще нічого не означає. Я завжди кажу йому, що потрібно багато роботи, а успіх вимагає самопожертви. Але я не стану тиснути на нього для того, щоб він обов’язково став футболістом. Але мені, звичайно, хотілося б, щоб він ним став. Можливо, він захоче стати лікарем. Але головне, щоб він був найкращим у своїй справі — чи це футбол, чи медицина”, — зізнався португалець.

Нагадаємо, що португалець Леау забив найшвидший гол в історії чемпіонату італійської Серії А.