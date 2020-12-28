Роналду оценил перспективы сына в футболе: у него есть потенциал

Роналду не нравится, что находится рационе среди еды у сына, но он видит в нем перспективы в будущем в футболе.

"Посмотрим, получится ли из него первоклассный футболист. Иногда он пьет колу и другие газированные воды, ест чипсы. Меня это раздражает, и он прекрасно об этом знает. Иногда я говорю ему, что после разминки на беговой дорожке следует окунуться в ледяную воду, чтобы восстановиться, а он отвечает: "Папа, там так холодно". Что ж, это нормально, ведь ему всего 10 лет.

Однако у Криштиану-младшего есть потенциал. Он хорошо ведет мяч, у него есть скорость. Но на данном этапе это еще ничего не значит. Я всегда говорю ему, что нужно много работы, а успех требует самопожертвования. Но я не стану давить на него для того, чтобы он обязательно стал футболистом. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы он им стал. Возможно, он захочет стать врачом. Но главное, чтобы он был лучшим в своем деле - будь то футбол или медицина", - признался португалец.

Напомним, что португалец Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата итальянской Серии А.