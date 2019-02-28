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Роналду не позбавлять держнагород, незважаючи на несплату податків

Роналду не позбавлять держнагород, незважаючи на несплату податків

Київ • УНН

 • 9385 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Незважаючи на умовний термін і штраф за несплату податків, португальського футболіста Кріштіану Роналду не позбавлятимуть державних нагород його країни, передає УНН з посиланням на as.com.

"Рада почесних орденів Португалії вирішила, що ситуація з Роналду не підпадає під норми закону, за якими форвард міг би позбутися державних нагород", - пише видання.

Повідомляється, що у 2014 році португалець був нагороджений національним лицарським орденом від Ордена Інфанта дона Енріке. У 2016 році Роналду отримав статус кавалера ордена Великого хреста за заслуги перед рідною країною.

Нагадаємо, за несплату податків суд Іспанії засудив Кріштіану Роналду до двох років ув'язнення і 18 млн євро штрафу. За даними іспанської податкової служби, футболіст ухилявся від оподаткування в період з 2011 по 2014 роки.

Також нагадаємо, що екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс зажадав від ФК сплатити податки з його заробітної плати в розмірі понад 3 млн грн. Відповідне звернення він подав до Палати з вирішення суперечок ФІФА. Більш того, нідерландець також звинуватив "Динамо" у невиплаті йому близько 8 млн грн зарплати. І ця вимога гравця була задоволена ФІФА.

Як писав УНН, ФК "Динамо" вже не перший раз звинувачують в ухилянні від сплати податків.

За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

Однак, у ДФС з цього приводу ніяких дій поки не роблять.

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