Роналду не лишат госнаград, несмотря на неуплату налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Несмотря на условный срок и штраф за неуплату налогов, португальского футболиста Криштиану Роналду не будут лишать государственных наград его страны, передает УНН со ссылкой на as.com.
"Совет почетных орденов Португалии решил, что ситуация с Роналду не подпадает под нормы закона, по которым форвард мог бы лишиться государственных наград", - пишет издание.
Сообщается, что в 2014 году португалец был награжден национальным рыцарским орденом от Ордена Инфанта дона Энрике. В 2016 году Роналду получил статус кавалера ордена Большого креста за заслуги перед родной страной.
Напомним, за неуплату налогов суд Испании приговорил Криштиану Роналду к двум годам заключения и 18 млн евро штрафа. По данным испанской налоговой службы, футболист уклонялся от налогообложения в период с 2011 по 2014 годы.
Также напомним, что экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн. Соответствующее обращение он подал в Палату по решению споров ФИФА. Более того, нидерландец также обвинил “Динамо” в невыплате ему порядка 8 млн грн зарплаты. И это требование игрока было удовлетворено ФИФА.
Как писал УНН, ФК “Динамо” уже не первый раз обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.
Однако, в ГФС по этому поводу никаких действий пока не предпринимают.