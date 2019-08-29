Романа Сущенка доставили з колонії до московського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Український журналіст Роман Сущенко, засуджений в Росії за нібито “шпигунство”, зараз знаходиться в столичному СІЗО “Лефортово”. Про це російському агентству ТАСС повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников, пише УНН.
“Сущенко доставили в “Лефортово”, — сказав він.
Громадянин України Роман Сущенко був засуджений Мосміськсудом 4 червня 2018 року на 12 років колонії за шпигунство. Як заявили раніше в Центрі громадських зв’язків ФСБ, Сущенко “є кадровим співробітником управління розвідки Міноборони України”, він був затриманий при проведенні нібито шпигунської акції. За даними ФСБ, він “цілеспрямовано збирав відомості про діяльність Збройних сил РФ і Росгвардіі, які становлять державну таємницю”. Провину він не визнав.
Варто нагадати, що українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії № 8 у місті Лабитнангі. Як повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на джерело в спецвідділі колонії, де саме знаходиться зараз Сенцов — невідомо, пише УНН з посиланням на інформацію агентства ТАСС, яке посилається на власні джерела.