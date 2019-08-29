Романа Сущенко доставили из колонии в московское СИЗО

“Сущенко доставили в “Лефортово”, — сказал он.

Гражданин Украины Роман Сущенко был осужден Мосгорсудом 4 июня 2018 года на 12 лет колонии за шпионаж. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко “является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины”, он был задержан при проведении якобы шпионской акции. По данным ФСБ, он “целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии”. Вину он не признал.

Стоит напомнить, что украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, где именно находится сейчас Сенцов — неизвестно, пишет УНН со ссылкой на информацию агентства ТАСС, которое ссылается на собственные источники.