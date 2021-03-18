"Роман" 8-річної дівчинки із 13-річним хлопцем: акаунти “юних блогерів” заблоковано

Цитата:

“Надзвичайно важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участі дітей. Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів“ в мережі LIKEE заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом”, — повідомив дитячий омбудсмен.

Деталі

Омбудсмен вважає, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який у них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив.

Контекст

Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про “стосунки” дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт “роману”, скільки контент, що публікували юні блогери — напівоголені фото дітей та їхні поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.

У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.

На думку психолога, такий “роман” юних блогерів не є нормою та може стати психоемоційною травмою для дітей.

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба повідомив, що звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.

Окрім того, Кулеба заявив, що регулювати контент у соцмережах, який може зашкодити дітям, можна за допомогою законодавчих змін, а також посилення ролі правоохоронців.

16 березня поліція повідомила, що відкрила провадження про розповсюдження порнографії у зв’язку з тим, що 8-річна модель та 13-річний блогер оголосили, в соціальних мережах, що в них почався “роман”.