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"Рома" відправила у відставку Жозе Моурінью

"Рома" відправила у відставку Жозе Моурінью

Київ • УНН

 • 21823 перегляди

Римська "Рома" офіційно оголосила про звільнення португальського менеджера Жозе Моурінью. Є припущення, що місце Моурінью займе леегндарний футболіст, але недосвічений тренер Даніеле Де Россі.

Моурінью залишає "Рому" після 2,5 років роботи, упродовж яких він виграв Лігу конференцій 2022 року. Про це пише УНН з посиланням на France24.

Деталі

"Рома" офіційно оголосила про звільнення Жозе Моурінью. Керівництво клубу подякувало йому за виконану роботу, але визнало, що в інтересах клубу потрібні негайні зміни, а також побажало португальцю і його штабу всього найкращого в майбутньому.

Жозе Моурінью працював із Ромою з літа 2021. Його контракт закінчувався в червні, і хоча він неодноразово заявляв, що хоче залишитися, розмови про продовження його контракту так і не матеріалізувалися.

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Із римською командою він виграв єдиний трофей, але для неї він став першим міжнародним - Лігу конференцій у сезоні 2021/2022. Нині римляни йдуть на дев'ятому місці в турнірній таблиці Серії А.

Наступник

В клубі повідомили, що подальші заяви з приводу тренерського штабу будуть зроблені найближчим часом. В італійській пресі висловлювалося припущення, що на місце Моурінью може прийти Даніеле Де Россі - легенда клубу, але недосвідчений тренер.

У 40-річного футболіста вкрай мало тренерського досвіду: його єдина робота в СПАЛ тривала лише чотири місяці минулого сезону, який закінчився вильотом команди до третього дивізіону Серії С.

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Анастасія Рябоконь

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