Рома отправила в отставку Жозе Моуринью
Киев • УНН
Римская "Рома" официально объявила об увольнении португальского менеджера Жозе Моуринью. Есть предположение, что место Моуринью займет леегндарный футболист, но неопытный тренер Даниэле Де Росси.
Моуринью покидает "Рому" после 2,5 лет работы, в течение которых он выиграл Лигу конференций 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.
Детали
Рома официально объявила об увольнении Жозе Моуринью. Руководство клуба поблагодарило его за проделанную работу, но признало, что в интересах клуба нужны немедленные изменения, а также пожелало португальцу и его штабу всего наилучшего в будущем.
Жозе Моуринью работал с Ромой с лета 2021. Его контракт заканчивался в июне, и хотя он неоднократно заявлял, что хочет остаться, разговоры о продлении его контракта так и не материализовались.
С римской командой он выиграл единственный трофей, но для нее он стал первым международным - Лигу конференций в сезоне 2021/2022. Сейчас римляне идут на девятом месте в турнирной таблице Серии А.
Преемник
В клубе сообщили, что дальнейшие заявления по поводу тренерского штаба будут сделаны в ближайшее время. В итальянской прессе высказывалось предположение, что на место Моуринью может прийти Даниэле Де Росси - легенда клуба, но неопытный тренер.
У 40-летнего футболиста крайне мало тренерского опыта: его единственная работа в СПАЛ длилась всего четыре месяца в прошлом сезоне, который закончился вылетом команды в третий дивизион Серии С.
Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA16 январь 2024, 00:20 • 20427 просмотров
Рома отправила в отставку Жозе Моуринью
Римская "Рома" официально объявила об увольнении португальского менеджера Жозе Моуринью. Есть предположение, что место Моуринью займет леегндарный футболист, но неопытный тренер Даниэле Де Росси.
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
Как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и пиар в соцсетях.
В Японии столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет - СМИ
Два самолета, один из которых принадлежал авиакомпании Korean Air Lines, а другой - авиакомпании Cathay Pacific Airways, столкнулись в аэропорту Нью-Читосе на Хоккайдо, Япония. Никто не пострадал, хотя крыло одного самолета было повреждено.
В Украине в декабре от российских атак пострадали по меньшей мере 592 гражданских - ООН
В декабре 2023 года российские атаки привели к по меньшей мере 592 пострадавших среди гражданского населения в Украине.
На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Кировоградской области, Украина, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, в результате которого погибло 111 голов птицы. Сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации вспышки болезни.
Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"
Центр национального сопротивления сообщает о подготовке к "псевдоголосованию" за владимира путина на оккупированных россией территориях Украины. В частности, речь идет о принудительном участии студентов и создании "школ молодого избирателя", которые будут агитировать за путина.
Получила ранение после отказа от эвакуации: "Белые ангелы" вывезли еще 5 человек из Авдеевки
Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала из Авдеевки еще пять человек, в том числе раненую бабушку. Все больше жителей обращаются с просьбой об эвакуации из-за ухудшения ситуации в городе.
Двое полицейских получили ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов Херсонщины - МВД
По сообщению министерства внутренних дел, в результате обстрела Херсонской области российскими военными ранения получили четыре человека, в том числе двое полицейских.
Женщины из третьих стран, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить защиту в ЕС
Европейский суд постановил, что женщины, которые подверглись гендерно обусловленному насилию в странах происхождения, могут получить статус беженца в ЕС. Это решение также распространяется на женщин, которые сталкиваются с реальной угрозой быть убитыми, или тех, кто подвергается насилию в семье или общине из-за нарушения культурных или традиционных норм.
Премьер Китая выступил в Давосе: говорит, Пекин доказал, что "достоин доверия"
Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на ВЭФ, призвал к глобальной искренности и доверию, которое, по его мнению, в последнее время было подорвано.