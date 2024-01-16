Рома отправила в отставку Жозе Моуринью

Моуринью покидает "Рому" после 2,5 лет работы, в течение которых он выиграл Лигу конференций 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Рома официально объявила об увольнении Жозе Моуринью. Руководство клуба поблагодарило его за проделанную работу, но признало, что в интересах клуба нужны немедленные изменения, а также пожелало португальцу и его штабу всего наилучшего в будущем.

Жозе Моуринью работал с Ромой с лета 2021. Его контракт заканчивался в июне, и хотя он неоднократно заявлял, что хочет остаться, разговоры о продлении его контракта так и не материализовались.

С римской командой он выиграл единственный трофей, но для нее он стал первым международным - Лигу конференций в сезоне 2021/2022. Сейчас римляне идут на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

Преемник

В клубе сообщили, что дальнейшие заявления по поводу тренерского штаба будут сделаны в ближайшее время. В итальянской прессе высказывалось предположение, что на место Моуринью может прийти Даниэле Де Росси - легенда клуба, но неопытный тренер.

У 40-летнего футболиста крайне мало тренерского опыта: его единственная работа в СПАЛ длилась всего четыре месяца в прошлом сезоне, который закончился вылетом команды в третий дивизион Серии С.

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