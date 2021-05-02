Роковини подій 2 травня в Одесі: ситуація у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Квіти покладають одесити в неділю до Будинку профспілок на Куликовому полі, де сім років тому в результаті зіткнень в центрі міста і від пожежі в будівлі загинули 48 осіб, центральна частина міста взята під посилене патрулювання правоохоронцями, передає УНН.
Деталі
Перед початком заходів, пов’язаних із подіями, що сталися в місті у 2014 році, площі перевіряли поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів.
“Вхід на Куликове поле та вихід з нього здійснюється через „фільтраційні“ пункти, де відвідувачів перевіряють на наявність небезпечних та заборонених предметів. Встановлені вони з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської. Просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, їх єдина мета — забезпечити правопорядок та безпеку громадян”, — повідомили у поліції.
Основні сили та засоби силовиків сьогодні зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста. Також наряди правоохоронців виставлені біля культових споруд, де проходять святкові богослужіння. Вони проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства й карантинних вимог.
Правоохоронці також зазначили, що: “Безпосередньо на Куликовому полі роботу правоохоронців координують перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, очільник поліції регіону Олег Бех та керівники інших силових структур”.
Доповнення
В Одесі у річницю трагічних подій понад 2,6 тисячі правоохоронців забезпечують порядок під час масових заходів 2 травня в Одесі.