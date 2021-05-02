Роковини подій 2 травня в Одесі: ситуація у місті

Деталі

Перед початком заходів, пов’язаних із подіями, що сталися в місті у 2014 році, площі перевіряли поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів.

“Вхід на Куликове поле та вихід з нього здійснюється через „фільтраційні“ пункти, де відвідувачів перевіряють на наявність небезпечних та заборонених предметів. Встановлені вони з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської. Просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, їх єдина мета — забезпечити правопорядок та безпеку громадян”, — повідомили у поліції.

Основні сили та засоби силовиків сьогодні зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста. Також наряди правоохоронців виставлені біля культових споруд, де проходять святкові богослужіння. Вони проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства й карантинних вимог.

Правоохоронці також зазначили, що: “Безпосередньо на Куликовому полі роботу правоохоронців координують перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, очільник поліції регіону Олег Бех та керівники інших силових структур”.

Доповнення

В Одесі у річницю трагічних подій понад 2,6 тисячі правоохоронців забезпечують порядок під час масових заходів 2 травня в Одесі.