Годовщина событий 2 мая в Одессе: ситуация в городе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Цветы возлагают одесситы в воскресенье в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где семь лет назад в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек, центральная часть города взята под усиленное патрулирование правоохранителями, передает УНН.

Детали

Перед началом мероприятий, связанных с событиями, которые произошли в городе в 2014 году, площади проверяли полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов.

“Вход на Куликово поле и выход из него осуществляется через „фильтрационные“ пункты, где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов. Установленные они со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. Просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, их единственная цель — обеспечить правопорядок и безопасность граждан”, — сообщили в полиции.

Основные силы и средства силовиков сегодня сосредоточены у Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города. Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Правоохранители также отметили, что: “Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координируют первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, глава полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур”.

Дополнение

В Одессе в годовщину трагических событий более 2,6 тысячи правоохранителей обеспечивают порядок во время массовых мероприятий 2 мая в Одессе.

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