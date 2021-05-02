Годовщина событий 2 мая в Одессе: ситуация в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Цветы возлагают одесситы в воскресенье в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где семь лет назад в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек, центральная часть города взята под усиленное патрулирование правоохранителями, передает УНН.
Детали
Перед началом мероприятий, связанных с событиями, которые произошли в городе в 2014 году, площади проверяли полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов.
“Вход на Куликово поле и выход из него осуществляется через „фильтрационные“ пункты, где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов. Установленные они со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. Просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, их единственная цель — обеспечить правопорядок и безопасность граждан”, — сообщили в полиции.
Основные силы и средства силовиков сегодня сосредоточены у Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города. Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.
Правоохранители также отметили, что: “Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координируют первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, глава полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур”.
Дополнение
В Одессе в годовщину трагических событий более 2,6 тысячи правоохранителей обеспечивают порядок во время массовых мероприятий 2 мая в Одессе.