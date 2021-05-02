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Річниця трагічних подій в Одесі: поліція посилено охороняє порядок у центрі міста

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі у річницю трагічних подій понад 2,6 тисячі правоохоронців забезпечують порядок під час масових заходів 2 травня в Одесі. Про це розповів заступник міністра внутрншніх справ Сергій Яровий, передає УНН.

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“Очікується проведення великої кількості масових заходів. Наше завдання — не допустити провокацій, а також забезпечити дотримання усіх карантинних вимог”, — наголосив Сергій Яровий.

За його словами, 2 травня на посилений режим несення служби заступлять понад 2,6 тисяч правоохоронців.

“Напередодні 2 травня ми проводимо координаційну роботу з особовим складом усіх підрозділів МВС, які перебуватимуть на чергуванні. Усього до роботи під час масових заходів залучено понад 1,5 тисячі правоохоронців одеського гарнізону та більше тисячі осіб приданих сил з інших регіонів. Ми готові забезпечити правопорядок під час масових заходів”, — сказав Яровий.

Деталі

Перший заступник міністра розповів, що на Куликовому полі відбувся об’єднаний інструктаж усіх силових структур регіону, які нестимуть службу в святкові та пам’ятні дні. Також запроваджено контроль на в’їзд у місто. На стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.

Крім того, для збору та аналізу інформації цілодобово працюватиме ситуаційний центр у складі усіх служб міністерства, який координуватиме роботу органів та підрозділів МВС.

Яровий також додав, що вже розпочалось посилене патрулювання центральних вулиць міста. А 2 травня колони учасників масових акцій супроводжуватимуть підрозділи поліції діалогу.

Контекст

2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Доповнення

Цього року християни східного обряду відзначають у неділю, 2 травня, головне релігійне свято року — Великдень. У зв'язку з цим, правоохоронці Одещини заступили на чергування біля культових споруд, де невдовзі розпочнуться богослужіння з нагоди цього свята.

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