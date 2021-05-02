Годовщина трагических событий в Одессе: полиция усиленно охраняет порядок в центре города

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“Ожидается проведение большого количества массовых мероприятий. Наша задача — не допустить провокаций, а также обеспечить соблюдение всех карантинных требований”, — отметил Сергей Яровой.

По его словам, 2 мая на усиленный режим несения службы заменят более 2,6 тысяч правоохранителей.

“Накануне 2 мая мы проводим координационную работу с личным составом всех подразделений МВД, которые будут находиться на дежурстве. Всего к работе во время массовых мероприятий привлечено более 1,5 тысячи правоохранителей одесского гарнизона и более тысячи человек приданных сил из других регионов. Мы готовы обеспечить правопорядок во время массовых мероприятий”, — сказал Яровой.

Детали

Первый заместитель министра рассказал, что на Куликовом поле состоялся объединенный инструктаж всех силовых структур региона, которые будут нести службу в праздничные и памятные дни. Также введен контроль на въезд в город. На стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств.

Кроме того, для сбора и анализа информации круглосуточно работать ситуационный центр в составе всех служб министерства, который будет координировать работу органов и подразделений МВД.

Яровой также добавил, что уже началось усиленное патрулирование центральных улиц города. А 2 мая колонны участников массовых акций сопровождать подразделения полиции диалога.

Контекст

2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Дополнение

В этом году христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 2 мая, главный религиозный праздник года — Пасха. В связи с этим, правоохранители Одесской области заступили на дежурство у культовых сооружений, где вскоре начнутся богослужения по случаю этого праздника.