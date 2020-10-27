Робота штаб-квартири ООН у Нью-Йорку паралізована через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Робота штаб-квартири ООН у Нью-Йорку фактично паралізована через спалах коронавірусу серед співробітників делегації однієї з країн. Про це повідомляє DW, передає УНН.
"Робота у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку фактично паралізована через спалах коронавірусу. Зараження виявлено у щонайменше 5 співробітників делегації однієї з країн. У вівторок були скасовані всі наради, на яких було необхідна особиста присутність", - повідомили у виданні.
Додамо, що з початку пандемії у світі заразилися понад 43,5 млн осіб, понад 1,1 млн померли. Вилікувалися понад 32 млн пацієнтів.
Зазначимо, що з початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 21,8 тис. медиків.