Пандемія: число інфікованих COVID-19 у світі майже 43,5 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 43 447 162 людей, з них одужало 29 132 606. Кількість померлих зросла до 1 158 883.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 702 414), Індія (7 909 959), Бразилія (5 409 854), Росія (1 520 800), а також Франція (1 209 651), Аргентина (1 102 301) та Іспанія (1 098 320).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (225 696), Бразилії (157 397) та Індії (119 014).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 349 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 5426 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 73. Одужали понад 142,5 тис., з них за добу — 1029.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.