Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире почти 43,5 млн

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 702 414), Индия (7 909 959), Бразилия (5 409 854), Россия (1 520 800), а также Франция (1 209 651), Аргентина (1 102 301) и Испания (1 098 320).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (225 696), Бразилии (157 397) и Индии (119 014).
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 349 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 5426 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 73 Выздоровели более 142,5 тыс., из них за сутки — 1029.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.