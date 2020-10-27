З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 21,8 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З початку пандемії коронавірусом в Україні інфікувалися 20 843 дитини та 21 812 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 людина, з них 20 843 дитини та 21 812 медичних працівників. Загалом одужали 145 336 пацієнтів, а летальних випадків 6 590”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 355 тис. випадків COVID-19, за останню добу - 6 677.