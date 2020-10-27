Работа штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке парализована из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Работа штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке фактически парализована из-за вспышки коронавируса среди сотрудников делегации одной из стран. Об этом сообщает DW, передает УНН.
"Работа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке фактически парализована из-за вспышки коронавируса. Заражение обнаружено у не менее 5 сотрудников делегации одной из стран. Во вторник были отменены все совещания, на которых было необходимо личное присутствие", - сообщили в издании.
Добавим, что с начала пандемии в мире заразились более 43,5 млн человек , более 1,1 млн умерли. Вылечились более 32 млн пациентов.
Отметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 21,8 тыс. медиков.