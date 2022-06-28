Робота ПЗРК Starstreak: житомирські десантники збили російський гелікоптер Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Житомирські десантники за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Starstreak збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52, інформує УНН.
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"Військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оброни 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з ПЗРК Starstreak був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 35 250 окупантів.