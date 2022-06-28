Работа ПЗРК Starstreak: житомирские десантники сбили российский вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Житомирские десантники с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Starstreak сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, сообщает УНН.
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"Военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с ПЗРК Starstreak был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", – говорится в сообщении.
Напомним
С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 35 250 оккупантов.