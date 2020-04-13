Робочий тиждень у столиці розпочався з незначних заторів

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті триває карантин через коронавірусну хворобу COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Степана Бандери та Валерія Лобановського.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Богатирській та Покровській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою, на вулиці Павла Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича та проспекті Юрія Гагаріна. Також у заторах стоять вулиці Андрія Малишка, Магнітогорська.

Рух на мостах - Північному, Південному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.

Нагадаємо, на 13 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,20 грн/дол.

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