Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На 13 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.202200 грн за долар;
29.560600 грн за євро;
0.368840 грн за російський рубль;
33.673600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 квітня курс усіх зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого зріс.