Официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На 13 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.202200 грн за доллар;
29.560600 грн за евро;
0.368840 грн за российский рубль;
33.673600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 апреля курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого вырос.