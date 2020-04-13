Рабочая неделя в столице началась с незначительных пробок

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34019 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42561 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58235 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59393 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83498 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101291 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130216 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Рабочая неделя в столице началась с незначительных пробок

Рабочая неделя в столице началась с незначительных пробок

Киев  •  УНН

 • 10842 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе продолжается карантин из-за коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Степана Бандеры и Валерия Лобановского.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, на улице Павла Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича и проспекте Юрия Гагарина. Также в пробках стоят улице Андрея Малышко, Магнитогорская.

Движение на мостах - Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Напомним, на 13 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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