Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Станом на 8:20 середи, 13 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Науки, Повітрофлотському, Степана Бандери, Академіка Палладіна, Героїв Сталінграда.
Також рух було ускладнено на вулицях Великій Васильківській, Богатирській, Кирилівській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній. Рух також ускладнено на Набережно-Хрещатицькій вулиці.
Незначні затори є на проспекті Леся Курбаса і на вулицях Дегтярівській і Іллєнка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності. Також затори утворилися на вулицях Березняківській, Іжевській.
Сильні затори також на Дніпровській набережній.
Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Дарницькому, Північному та мосту Патона. На Південному мосту та мосту Метро можна було проїхати вільно.
Додамо
На Київщині сьогодні без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°, у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°.