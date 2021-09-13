Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По состоянию на 8:20 среды, 13 сентября, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Науки, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Академика Палладина, Героев Сталинграда.
Также движение было затруднено на улицах Большой Васильковской, Богатырской, Кирилловской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной. Движение также затруднено на Набережно-Крещатицкой улице.
Незначительные пробки есть на проспекте Леся Курбаса и на улицах Дегтяревской и Ильенко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности. Также пробки образовались на улицах Березняковской, Ижевской.
Сильные пробки также на Днепровской набережной.
Движение на мостах: сложно было проехать на мостах Дарницком, Северном и мосту Патона. На Южном мосту и мосту Метро можно было проехать свободно.
Добавим
В Киевской области сегодня без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°, в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°.