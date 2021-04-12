Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектом Героїв Сталінграда, вулицями Кирилівська, Семена Скляренка, Новокостянтинівська.

Затори утворились на вулиці Стеценка, Юрія Ілленка, проспекті Перемоги, вулицях Саксаганського, Короленківська, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, проспекті Любомира Гузара, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори помітні на Дніпровській набережній, проспекті Петра Григоренка, вулицях Миропільська, Братиславська, Курнатовського, бульварі Перова, проспекті Визволителів, вулиці Оноре де Бальзака.

Доповнення

Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перші дні локдауну у Києві транспортний колапс.

Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки.

Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.