Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 12 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, по проспекту Героев Сталинграда, улицам Кирилловская, Семена Скляренко, Новоконстантиновская.
Пробки образовались на улице Стеценко, Юрия Илленко, проспекте Победы, улицах Саксаганского, Короленковская, Вадима Гетьмана, Николая Голего, проспекте Любомира Гузара, проспекте Валерия Лобановского.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки заметны на Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, улицах Миропольская, Братиславская, Курнатовского, бульваре Перова, проспекте Освободителей, улице Оноре де Бальзака.
Дополнение
Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.
Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки.
Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.