Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Так, затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги на вулицях Жилянській, Борщагівській, Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Романа Шухевича.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту, Північному мосту та мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, станом на 28 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,35 грн/дол.



