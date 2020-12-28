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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Рабочая неделя в столице началась с пробок

Киев • УНН

 • 14210 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Рабочая неделя в столице началась с пробок

Так, пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы на улицах Жилянской, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола.

Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Романа Шухевича.

Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту, Северном мосту и мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Напомним, на 28 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,35 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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