Робочий тиждень у Києві почався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспект Перемоги, вулиця Борщагівська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, проспект Науки, проспект Леся Курбаса, вулиця Семена Скляренка, вулиця Кирилівська, проспект Степана Бандери, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Богатирська, вулиця Набережно-Рибальська та Велика Окружна дорога.
Також ускладнено рух на вулиці Народного Ополчення, вулиці Івана Виговського, вулиці Маршала Тимошенка, вулиці Сім’ї Кульженків та Набережному шосе.
На лівому березі Києва у заторах стоять проспект Миколи Бажана, вулиці Анни Ахматової, Дарницьке шосе, проспект Соборності, вулиця Вифлеємська, Броварський проспект, проспект Визволителів, вулиця Братиславська та проспект Романа Шухевича.
Ускладнено рух на Дарницькому мосту та мосту Патона у напрямку правого берега.
Нагадаємо, у Києві обмежили дозволену швидкість для автівок на низці вулиць.