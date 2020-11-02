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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 3481 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 33251 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108967 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87137 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 95543 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102387 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Киев  •  УНН

 • 15778 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоят проспект Победы, улица Борщаговская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, проспект Науки, проспект Леся Курбаса, улица Семена Скляренко, улица Кирилловская, проспект Степана Бандеры, проспект Героев Сталинграда, улица Богатырская, улица Набережно-Рыбальская и Большая Окружная дорога.

Также затруднено движение на улице Народного Ополчения, улице Ивана Выговского, улице Маршала Тимошенко, улице Семьи Кульженко и Набережном шоссе.

На левом берегу Киева в пробках стоят проспект Бажана, улица Анны Ахматовой, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, улица Вифлеемская, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская и проспект Романа Шухевича.

Затруднено движение на Дарницком мосту и мосту Патона в направлении правого берега.

Напомним, в Киеве ограничили разрешенную скорость для автомобилей на ряде улиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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