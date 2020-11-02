Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспект Победы, улица Борщаговская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, проспект Науки, проспект Леся Курбаса, улица Семена Скляренко, улица Кирилловская, проспект Степана Бандеры, проспект Героев Сталинграда, улица Богатырская, улица Набережно-Рыбальская и Большая Окружная дорога.
Также затруднено движение на улице Народного Ополчения, улице Ивана Выговского, улице Маршала Тимошенко, улице Семьи Кульженко и Набережном шоссе.
На левом берегу Киева в пробках стоят проспект Бажана, улица Анны Ахматовой, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, улица Вифлеемская, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская и проспект Романа Шухевича.
Затруднено движение на Дарницком мосту и мосту Патона в направлении правого берега.
Напомним, в Киеве ограничили разрешенную скорость для автомобилей на ряде улиц.