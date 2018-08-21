Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Робочі підгрупи у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі зібралися на зустріч у Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві у Twitter.
Додамо, як очікується, зустріч у Мінську буде проходити два дні - 21 і 22 серпня.
Як повідомляв УНН, українська сторона запропонувала провести зустріч омбудсменів України та Російської Федерації 21-22 серпня у Мінську в рамках ТКГ щодо звільнення заручників.
Нагадаємо, Росія ігнорує пропозицію щодо розблокування питання звільнення утримуваних.