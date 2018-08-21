Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на встречу в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.
Добавим, как ожидается, встреча в Минске будет проходить два дня - 21 и 22 августа.
Как сообщал УНН, украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске в рамках ТКГ по освобождению заложников.
Напомним, Россия игнорирует предложение по разблокированию вопроса освобождения удерживаемых.