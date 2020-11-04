Робоча група обговорила проект постанови, що регулюватиме азартні ігри

“Відбулося чергове засідання робочої групи по азартним іграм. Під час засідання до складу робочої групи були включені голова та члени комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Учасники обговорили проект постанови Кабінету міністрів України “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новообраний голова комісії Іван Рудий повідомив, що комісія вже розпочала свою роботу: оформлені реєстраційні документи, отримана печатка та почалась процедура відкриття розрахункового рахунку у Державній казначейській службі України.

“Постанова врегулює види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Діяльність у цій сфері буде проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій. Саме комісія здійснюватиме видачу таких ліцензій і розробить ліцензійні умови для кожного виду діяльності з урахуванням особливостей різних сфер. Ліцензійні умови з’являться найближчим часом у відкритому доступі для публічного обговорення, після чого будуть винесені на затвердження урядом”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що окрім того, проектом постанови пропонується встановити вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор. А також визначити вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Нагадаємо, з моменту внесення Кабміном до парламенту проекту Держбюджету-2021 його критики говорять про те, що доходи нереальні і витрат багато. Одним з каменів спотикання стали податки для грального бізнесу, який тільки починає розвиватися в Україні.