Робоча група обговорила проект постанови, що регулюватиме азартні ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Робоча група по азартним іграм обговорила проект постанови, що врегулює види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
“Відбулося чергове засідання робочої групи по азартним іграм. Під час засідання до складу робочої групи були включені голова та члени комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Учасники обговорили проект постанови Кабінету міністрів України “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новообраний голова комісії Іван Рудий повідомив, що комісія вже розпочала свою роботу: оформлені реєстраційні документи, отримана печатка та почалась процедура відкриття розрахункового рахунку у Державній казначейській службі України.
“Постанова врегулює види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Діяльність у цій сфері буде проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій. Саме комісія здійснюватиме видачу таких ліцензій і розробить ліцензійні умови для кожного виду діяльності з урахуванням особливостей різних сфер. Ліцензійні умови з’являться найближчим часом у відкритому доступі для публічного обговорення, після чого будуть винесені на затвердження урядом”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що окрім того, проектом постанови пропонується встановити вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор. А також визначити вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
Нагадаємо, з моменту внесення Кабміном до парламенту проекту Держбюджету-2021 його критики говорять про те, що доходи нереальні і витрат багато. Одним з каменів спотикання стали податки для грального бізнесу, який тільки починає розвиватися в Україні.