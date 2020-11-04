Рабочая группа обсудила проект постановления, регулирующего азартные игры

"Состоялось очередное заседание рабочей группы по азартным играм. Во время заседания в состав рабочей группы были включены глава и члены комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Участники обсудили проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новоизбранный глава комиссии Иван Рудый сообщил, что комиссия уже начала свою работу: оформлены регистрационные документы, получена печать и началась процедура открытия расчетного счета в Государственной казначейской службе Украины.

"Постановление урегулирует виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр на территории Украины. Деятельность в этой сфере будет проводиться исключительно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных законом лицензий. Именно комиссия будет осуществлять выдачу таких лицензий и разработает лицензионные условия для каждого вида деятельности с учетом особенностей различных сфер. Лицензионные условия появятся в ближайшее время в открытом доступе для публичного обсуждения, после чего будут вынесены на утверждение правительством", - указано в сообщении.

Сообщается, что кроме того, проектом постановления предлагается установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр. А также определить исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Напомним, с момента внесения Кабмином в парламент проекта Госбюджета-2021 его критики говорят о том, что доходы нереальны и расходов много. Одним из камней преткновения стали налоги для игорного бизнеса, который только начинает развиваться в Украине.