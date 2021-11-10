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РНБО ввела санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в тимчасово окупований Крим. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

РНБО ввела санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в окупований Крим

Цитата:

“Сьогодні було прийнято рішення стосовно трьох літаків, які продовжують курсувати в США, на компанії, на які вони були оформлені. Було прийнято рішення про накладання санкцій... Хочу сказати, що всі ті літаки, які вважають, що вони будуть без дозволу десь пересуватися, вони будуть переслідуватися...” — сказав Данілов.

При цьому він додав, що літак народного депутата Віктора Медведчука з перших днів санкцій перебуває в аеропорту “Жуляни”, і він нікуди жодного разу не відлітав.

Деталі

Голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу повідомив, що Служба безпеки України рекомендувала РНБО застосувати санкції стосовно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією "JET4U S.R.L.".

Так, він нагадав, що у січні РНБО за пропозицією Служби безпеки ввела санкції щодо молдовського оператора чартерних рейсів. Так, санкції було застосовано до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства. 

Але наразі зафіксовано спроби обійти ці обмеження. 

“На момент прийняття рішення про санкції чотири повітряних судна знаходились за межами України, а один — літак, який використовував Медведчук — перебував в аеропорту "Жуляни“. Там він знаходиться і зараз. Згодом бенефеціари суден почали змінювати власників та обслуговуючі компанії”, — зазначив Баканов.

Він додав, що у лютому СБУ запропонувала оновити санкції, застосувавши їх вже до нових власників-нерезидентів. Новий пакет обмежень стосувався низки компаній з Британських Віргінських островів.

“Але на цьому підсанкційні суб’єкти не зупинилися. Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговуючі компанії та бортові номери. І таким чином обійти санкції. Але я не думаю, що ці юридичні хитрощі дадуть свій результат. Адже СБУ сьогодні рекомендувала РНБО застосувати санкції і до нових власників”, — підкреслив Баканов.

Доповнення

Проти низки іноземних авіакомпаній, які літають до аеропортів держави-агресора РФ, ввели санкції — за польоти з порушенням чинного українського законодавства.

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